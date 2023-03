Stiri pe aceeasi tema

- Președintele lituanian Gitanas Nauseda considera ca China sprijina Rusia in razboiul cu Ucraina, chiar daca Beijingul incearca sa acționeze ca un mediator de pace neutru, noteaza Euronews. „Din nefericire, vad ca scopul Chinei este de a continua acest razboi, de a face acest razboi și mai sangeros,…

- Razboi in Ucraina, ziua 379. Rusia a declanșat un atac masiv cu rachete asupra obiectivelor civile și de infrastructura energetica din Ucraina. Conform relatarilor din surse oficiale locale, au fost lovite mai multe regiuni, inclusiv capitala Kiev și oraș

- Razboi in Ucraina, ziua 333. Forțele rusești incearca o ofensiva in sudul regiunii Zaporojie, și, incearca, de asemenea, sa avanseze in zone din Donețk, anunța armata ucraineana, citata de CNN.

- La intalnirea de la inceput de februarie, 2022, presedintele Rusiei, Vladmir Putin, nu i-a spus omologului sau chinez, Xi Jinping, ca va invada Ucraina, pe scara larga, sustin oficialii chinezi citati de Financial Times intr-un articol intitulat „Planul lui Xi Jinping de a reseta economia Chinei si…

- Kievul a petrecut aproape 700 de ore in stare de alerta aeriana in 2022, echivalentul a 29 de zile, a anunțat vineri șeful administrației militare a orașului. De asemenea, capitala Ucrainei a fost lovita de 52 de atacuri aeriene, care au distrus peste 600 de cladiri și au ucis 120 de locuitori. 30 dec.…

- Regimul de la Kremlin s-a declarat „extrem de ingrijorat” dupa acuzațiile potrivit carora o racheta de aparare aeriana ucraineana a fost doborata in spațiul aerian al Belarusului, relateaza Sky News. O racheta ucraineana S-300 ar fi fost doborata deasupra regiunii Brest, la circa 15 kilometri de granița…