- Vladimir Putin a calificat drept o inselaciune din partea Occidentului faptul ca alimentele din cadrul acordului pentru transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra nu ajung in tarile sarace din Africa si, pe de alta parte, a respins ideea ca invazia rusa din Ucraina a provocat criza alimentara,…

- Fortele terestre ucrainene au declarat duminica ca soldatii Brigazii 68 de Vanatoare Separate au eliberat satul Blahodatne din regiunea Donetk. Nu au oferit detalii, dar un videoclip publicat a aratat mai multi soldati ucraineni plantand un steag ucrainean in fereastra unei cladiri puternic avariate.…

- Presa din Somalia relateaza despre un atac al militantilor din gruparea Al Shabaab impotriva unui hotel din capitala tarii, Mogadiscio, informeaza Rador.Conform rapoartelor, fortele de securitate au salvat multi civili din hotelul Pearl Beach, insa unii au ramas blocati inauntru. CITESTE SI live…

- Apararea antiaeriana a reușit sa respinga mai mult de jumatate din atacurile cu drone și rachete rusești: 19 din cele 28 de obiecte aeriene lansate au fost distruse, inclusiv trei rachete de calibru provenite din Marea Neagra și 16 drone. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele…

- Ocupanții ruși au continuat atacurile de-a lungul frontului si le-au concentrat asupra a doua orase ucrainene din regiunea estica Donetk, a anuntat armata ucraineana, care spune ca a respins peste 40 de lovituri inamice in ultimele 24 de ore, relateaza Reuters . Luptele cele mai intense au fost de-a…

- Fortele ruse au atacat sudul Ucrainei in noaptea de luni spre marti cu 17 drone kamikaze de fabricatie iraniana, care au fost lansate ‘probabil’ de pe coasta de est a Marii Azov, in timp ce apararea antiaeriana a Comandamentului operativ Sud a reusit sa doboare 14 dintre ele, impiedicandu-le sa-si atinga…

- Forțele ruse continua sa inainteze in orașul Bahmut, in timp ce forțele ucrainene reușesc sa recaștige teren in regiune. Intre timp, Fondul Monetar Internațional a aprobat un plan de asistența financiara de 15,6 miliarde de dolari pentru Ucraina, deschizand calea pentru plata unei prime tranșe de 2,7…

- UPDATE 00.00 - Procurorul general al Ucrainei Andrii Kostin și grefierul Curții Penale Internaționale (CPI) de la Haga, Peter Lewis, au semnat un acord privind deschiderea unui birou CPI in Ucraina pe 23 martie, relateaza Kyiv Independent.„Acesta este doar inceputul, dar unul bun”, a spus Kostin. „Sunt…