In orașul portuar Odesa din sudul țarii, autoritațile au transmis ca apararea aeriana a doborat joi toate cele 18 drone rusești care s-au apropiat de regiune. Armata ucraineana ”inainteaza” pe front, in pofida unei ”rezistente puternice” a trupelor ruse, mai ales in sud, anunta intr-o conferinta de presa adjuncta ministrului ucrainean al Apararii Ganna Maliar. In total, armata ucraineana a recucerit ”peste 100 de kilometri patrati” intr-o saptamana. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboi in timpul zilei de vineri, 16 iunie 2023, pe masura…