Flota rusa din Marea Baltica a efectuat joi manevre militare, utilizand rachete de croaziera Iskander, in enclava Kaliningrad, situata intre doua tari membre NATO, Polonia si Lituania. Scopul manevrelor a fost simularea atacului asupra unor pozitii inamice ipotetice, situate la o distanta semnificativa, avand in vedere faptul ca rachetele Iskander au o raza de actiune de pana la 500 de kilometri. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboi in timpul zilei de sambata, 15 aprilie 2023, pe masura ce apar.UPDATE 15 aprilie, ora 01.00: Risc major…