LIVE TEXT Război în Ucraina, 14 mai 2023 - Armata lui Putin țintește Patriot-ul și acuză că a fost lovită de rachete britanice Doua persoane au murit si alte 10 au fost ranite in urma unui atac rusesc la Kostiantinivka, oras situat la 25 km sud-vest de Bahmut, pe frontul de est din Ucraina. In regiunea rusa Briansk, au fost doborate un bombardier Su-34, un avion de vanatoare Su-35 și doua elicoptere de transport Mi-8. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboi in timpul zilei de duminica, 14 mai 2023, pe masura ce apar.UPDATE 14 mai, 0ra 01.00: 'Planul B al lui Putin' - Cum ar putea schimba președinția lui Trump razboiul din Ucraina De-a lungul scurtei sale cariere… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

