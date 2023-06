Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au lansat un atac „masiv cu rachete" asupra orașului Krivoi Rog din centrul Ucrainei, susțin autoritațile ucrainene. In urma atacului sunt mai mulți morți și raniți, mai anunța ucrainenii, potrivit Reuters.Exploziile au ucis și ranit persoane și au deteriorat infrastructura civila, au declarat…

- Razboi in Ucraina, ziua 473. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat ca fortele militare ucrainene sunt "in contraofensiva", refuzand sa ofere detalii despre amploarea operatiunilor.

- Razboi in Ucraina, ziua 451. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat vineri seara decizia Statelor Unite de sustinere a coalitiei pentru livrarea de avioane de vanatoare F-16 si asteapta actiuni concrete, informeaza cotidianul Le Monde.

- Razboi in Ucraina, ziua 449. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele sunt in stare grava in urma unui atac cu rachete atribuit Rusiei produs in regiunea ucraineana Herson, iar alte cinci persoane au murit in urma atacurilor fortelor uc

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca țara sa are nevoie de mai mult timp inainte de a lansa așteptata contraofensiva impotriva Rusiei, deoarece armata ucraineana mai are nevoie de sprijinul occidental promis. Zelenski a subliniat ca, deși au resurse pentru a continua și a avea succes,…

- Razboi in Ucraina, ziua 431. Volodimir Zelenski estimeaza ca armata sa este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru a incerca recuperarea teritoriilor ocupate de Rusia, desi inca nu dispune de suficient armament.

- Suntem in ziua 429 a razboiului inceput de Rusia in Ucraina. Capitala Ucrainei, Kiev, a fost zguduita de explozii, vineri dimineata, iar alarme de raid aerian si explozii au fost raportate in intreaga tara. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat ca la Strasbourg a fost adoptata joi o rezolutie…