Stiri pe aceeasi tema

- Replica din PNL la anunțul lui Marcel Ciolacu privind impozitarea progresiva„Nu va exista nici un impozit progresiv, așa cum susțin liderii social-democrați”, susține deputatul PNL de Alba, Florin Roman: „Cota unica este linia roșie peste care nu se trece cu PNL in guvern”. CITESTE SI BREAKING…

- Incident in Marea Neagra, langa Romania: Rusia susține ca Ucraina a incercat fara succes sa atace o nava ruseascaRusia a anuntat duminica ca Ucraina a incercat fara succes sa atace o nava ruseasca cu sase drone de mare viteza, in timp ce aceasta patrula in jurul unor conducte importante de gaze naturale…

- Razboi in Ucraina, ziua 447. Armata ucraineana a eliberat, in ultimele zile, zone din jurul orasului Bahmut, situat in estul tarii, anunta Ministerul Apararii de la Kiev, precizand insa ca fortele militare ruse avanseaza in interiorul orasului, informeaza

- Contraatacurile ucrainene au alungat forțele rusești de pe unele poziții din orașul asediat Bahmut din estul țarii, dar situația ramane „dificila”, a spus un general ucrainean de rang inalt, potrivit Hotnews . In ultimele cateva luni, batalia pentru Bahmut a devenit punctul focal al unui conflict care…

- Mai multe case și blocuri de locuințe au fost lovite, vineri, 14 aprilie, intr-un val de atacuri cu rachete ale rușilor asupra orașului Sloviansk, aflat in regiunea Donbas. In urma bombardamentelor, autoritațile ucrainene au confirmat decesul a opt civili, intre care și un copil de doi ani, și cel puțin…

- In ultimele zile, a existat o serie de evenimente și declarații cu privire la conflictul din Crimeea și estul Ucrainei. Forțele ucrainene susțin ca au doborat o racheta deasupra unui oraș din Crimeea ocupata. In același timp, președintele ucrainean Zelenski a facut o declarație ferma ca Ucraina nu va…

- La periferia orașului Bahmut luptele nu se potolesc, iar tranșeele sunt pline de cadavre ale soldaților ruși. Armata rusa, impreuna cu gruparea de mercenari Wagner, au luat cu asalt orașul fortificat din regiunea Donețk inca din vara anului trecut. Incepand cu 7 aprilie, soldații ucraineni continua…

- Razboi in Ucraina, ziua 404. Fortele ruse au lansat numeroase atacuri in ultimele 24 de ore, iar numerosi civili au murit dupa ce rachetele si obuzele rusesti au lovit inclusiv case particulare si blocuri de locuinte. Totodata, uzina Azom din Bahmut, cuce