- Razboi in Ucraina, ziua 451. Batalia intensa pentru Bahmut continua. Forțele ucrainene au preluat inițiativa pe campul de lupta si au avansat considerabil pe flancuri, o spun mai multi experti occidentali in razboi.

- Razboi in Ucraina, ziua 447. Armata ucraineana a eliberat, in ultimele zile, zone din jurul orasului Bahmut, situat in estul tarii, anunta Ministerul Apararii de la Kiev, precizand insa ca fortele militare ruse avanseaza in interiorul orasului, informeaza

- Razboi in Ucraina, ziua 443. Armata ucraineana spune ca Rusia a lansat aproape 50 de atacuri aeriene in ultima zi. Un ofițer din in zona a spus ca Ucraina se afla intr-o „faza de contraofensiva activa” dupa mai multe luni de aparare.

- Mai multe case și blocuri de locuințe au fost lovite, vineri, 14 aprilie, intr-un val de atacuri cu rachete ale rușilor asupra orașului Sloviansk, aflat in regiunea Donbas. In urma bombardamentelor, autoritațile ucrainene au confirmat decesul a opt civili, intre care și un copil de doi ani, și cel puțin…

- In ultimele zile, a existat o serie de evenimente și declarații cu privire la conflictul din Crimeea și estul Ucrainei. Forțele ucrainene susțin ca au doborat o racheta deasupra unui oraș din Crimeea ocupata. In același timp, președintele ucrainean Zelenski a facut o declarație ferma ca Ucraina nu va…

- Rusia cauta sa achiziționeze arme din Coreea de Nord. Kremlinul ar putea incerca sa schimbe alimente și alte marfuri pentru peste 24 de tipuri de arme și muniții și dorește sa trimita o delegație in Coreea de Nord pentru a incheia un acord.

- Vladimir Putin a emis un decret prin care a convocat la serviciul militar obligatoriu in jur de 147.000 de cetațeni ruși, in cadrul campaniei de recrutare de primavara. Aceasta este a doua mobilizare de acest tip in ultimul an, dupa ce in septembrie au fost chemați la serviciu 120.000 de cetațeni. In…

- Bahmut și zonele inconjuratoare continua sa fie teatrul unor lupte intense, unde detașamentele de asalt Wagner declara ca se apropie incet catre centrul localitații, dar forțele ucrainene susțin ca au reușit sa formeze un sistem defensiv solid. Evenimentele recente sugereaza ca decizia Ucrainei de a…