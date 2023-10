LIVE TEXT Război în Ucraina, 10 octombrie - Kim Jong Un îi dă arme lui Putin Imaginile recente din satelit arata o creștere "dramatica și fara precedent" a traficului feroviar la frontiera dintre Coreea de Nord și Rusia, semnaland un posibil transfer de arme de la Phenian la Moscova, informeaza AP. Imaginile din 5 octombrie arata aproximativ 73 de vagoane la stația Tumangang, fața de cel mult 20 de vagoane in ultimii 5 ani. Deși nu se poate identifica conținutul precis al acestor vagoane, creșterea semnificativa a traficului feroviar vine in contextul discuțiilor despre cooperarea militara dintre Putin și Kim, suggerand ca ar putea fi vorba despre transferuri de armament… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

Presedintele rus, Vladimir Putin, a acceptat sa viziteze Coreea de Nord la invitatia liderului sau, Kim Jong Un, calatorind in mod exceptional in Rusia pentru a consolida legaturile dintre Moscova si Phenian, in special cele militare, noteaza AFP.Deocamdata, insa, nimic nu a fost comunicat oficial…

