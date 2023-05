Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca Ucraina trebuie sa caștige batalia prelungita din acest chinuit oraș din est, altfel Rusia, in caz de victorie, ar putea incepe sa primeasca sprijin internațional.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus directorului Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, ca nu poate exista "securitate nucleara" in Ucraina fara retragerea armatei ruse

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat vineri seara o decizie „istorica” a Curtii Penale Internationale (CPI), care a anuntat ca a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin pentru crime de razboi.„Astazi (vineri, 17 martie, n.r.) avem o decizie semnificativa a justitiei internationale.…

- UPDATE Rusia a anuntat joi ca a efectuat lovituri „masive” in Ucraina ca „represalii” la o recenta incursiune pe teritoriul sau, pe care o imputa „sabotorilor” de la Kiev, transmite AFP. „Ca raspuns la actele teroriste ale regimului de la Kiev in regiunea (rusa) Briansk, pe 2 martie, fortele armate…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski denunta joi ”tactici mizerabile” rusesti, in urma unui nou val de atacuri masive care au vizat capitala ucraineana si noua regiuni in Ucraina, relateaza AFP. ”Inamicul a lansat 81 de rachete, incercand din nou sa-i intimideze pe ucraineni, folosindu-si din nou…

- Rusia și Ucraina sunt intr-un conflict grav de un an intreg, in care s-au distrus viețile multor ucraineni, s-au varsat multe lacrimi și s-au destramat orașe intregi din Ucraina. La un an de la inceputul celei mai negre zile, Volodimir Zelenski a transmis un mesaj.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat luni China, intr-un interviu, sa nu sustina Rusia in invazia pe care Moscova a declanșat-o in Ucraina, intrucat s-ar ajunge astfel la un razboi mondial, consemneaza Reuters.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pornit intr-un turneu european, pentru a implora de la liderii occidentali mai multe arme cu care sa țina piept Rusiei. Apelul liderul ucrainean pentru avioane de vanatoare facut in Marea Britanie este surprinzator. Și-a reluat discursul și la Paris, unde…