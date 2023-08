LIVE TEXT Război în Ucraina, 10 august - Rușii continuă atacurile în două valuri pe front Trei civili au fost uciși, iar alte noua persoane au fost ranite in regiunea Harkov din Ucraina, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unui sat apropiat de Kupiansk. Inițial, satul Kruliakivka a fost lovite de patru bombe aeriene ghidate, iar ulterior, dupa sosirea polițiștilor și a echipei de salvare, s-a efectuat un nou atac cu rachete de artilerie cu lansare multipla.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboi in timpul zilei de joi, 10 august 2023, pe masura ce apar.UPDATE 10 august, ora 01.30: Exporturile de cereale din Ucraina, torpilate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Trei civili au murit si alti noua au fost raniti in regiunea Harkov din Ucraina, dupa ce rachete rusesti au lovit un sat din apropiere de Kupiansk, a afirmat Procuratura regionala, conform CNN, informeaza News.ro.Initial, rusii au lovit satul Kruhliakivka din districtul Kupiansk cu patru bombe aeriene…

- Razboi in Ucraina, ziua 521. Rușii au atacat cu rachete orașul ucrainean Dnipro, unde cel puțin 9 oameni au fost raniți din cauza avarierii unui bloc de locuințe. Atacul rușilor a vizat și cartierul general al Serviciului de Securitate al Ucrainei din Dni

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața opt drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial instalat de Moscova, citat de Reuters. „Nu au fost avariate obiective, nici in oraș, nici in zona de apa”, a declarat Mihail…

- Pe rețelele sociale a aparut o inregistrare dintr-o tabara unde sunt ținuți prizonierii de razboi ruși captirați in Ucraina. Potrivit imaginilor prezentate, soldații ruși au parte de condiții bune de igiena și hrana.

- Razboi in Ucraina. La peste o luna de la inceputul contraofensivei ucrainene, niciuna dintre parti nu pare in masura sa inregistreze progrese decisive arata o analiza France Presse. Rusii au obtinut cateva castiguri neinsemnate in Donbas, iar ucraineni au obtinut progrese modeste in sud, pe un front…

- Ramasite de la o drona rusa de atac doborata de apararea antiaeriana au lovit o cladire rezidentiala cu mai multe etaje si au declansat un incendiu, a scris comandamentul operational al armatei ucrainene pe Facebook, informeaza DPA potrivit Agerpres.Trei civili au murit in incendiu si alte 26 de persoane…

- Situația din Belgorod, la granița de Nord-Est dintre Ucraina și Rusia este tot confuza. Rușii susțin ca au curațat zona de sabotorii ucraineni care s-au infiltrat acolo cu tehnica americana, in timp ce ucrainenii susțin ca nu nici o responsabilitate și ca atacurile sunt opera unor ruși care vor sa scape…

- Oficialii ucraineni susțin ca regiunea ucraineana Harkov a fost bombardata masiv, cu accent pe ținte civile. Ei afirma ca forțele rusești intensifica atacurile teroriste impotriva populației civile din regiune, folosind o varietate de arme, inclusiv artilerie cu țeava și rachete, mortiere, aviație,…