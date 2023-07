Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial ucrainean de rang inalt a raportat duminica lupte grele in nord-estul tarii, fortele Kievului mentinandu-si liniile si obtinand castiguri in unele zone, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Viceministrul ucrainean al apararii, Hanna Maliar, a declarat ca fortele ruse incearca sa-i scoata…

- Luptele s-au intensificat in Ucraina, in ultimele ore, in special pe frontul de est. Ministrul adjunct al Apararii a dat detalii despre ceea ce se intampla acolo. Intre timp, președintele Volodimir Zelenski, cel care a fost duminica in vizita la Odessa, a spus ca 'țarmurile ucrainene nu vor tolera niciodata…

- Trupele ucrainene avanseaza in toate directiile contraofensivei impotriva fortelor de ocupatie ruse, a declarat vineri un inalt responsabil din domenul apararii, citat de Reuters. De la inceputul contraofensivei in aceasta luna, Ucraina afirma ca ar fi preluat controlul asupra mai multor sate in sud-est,…

- Armata rusa ”a respins cu succes” atacuri ale fortelor Kievului in patru zone ale frontului, si anume in regiunile Donetk (est), dar si in Zaporojie (sud), anunta Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat, relateaza AFP. Zece dintre aceste atacuri au fost respinse in apropiere de Bahmut (est), precizeaza…

- Fortele armate ucrainene au oprit ofensiva rusa spre orasele Kupiansk si Liman, din estul tarii, si avanseaza in sud, a declarat vineri, 23 iunie, un oficial ucrainean cu rang inalt din domeniul apararii, citat de News. ”Am avut batalii foarte aprige in directiile Kupiansk si Liman, dar soldatii nostri…

- Viceministrul ucrainean al Apararii, Hanna Maliar, a declarat ca forțele Kievului și trupele Moscovei sunt angajate intr-un „duel dur", iar Rusia arunca totul in lupta.Viceministrul ucrainean al Apararii, Hanna Maliar, a declarat ca „cea mai mare lovitura" in campania de contraofensiva a Kievului…

- Moscova a revendicat sambata seara cucerirea completa a orasului Bahmut, epicentrul luptelor din estul Ucrainei si scena celei mai lungi si sangeroase batalii din tara de la asaltul rusesc din februarie 2022, comenteaza AFP. ‘In urma actiunilor ofensive ale unitatilor de asalt Wagner, cu sprijinul artileriei…

- Seful armatei private Wagner din Rusia a declarat joi ca unitatile ucrainene au inceput deja contraatacul si se apropie de Bahmut de pe flancuri, in timp ce Ministerul rus al Apararii sustine ca parasutistii sai sprijina un avans in vestul orasului, relateaza Reuters. Reuters precizeaza ca nu a putut…