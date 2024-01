Stiri pe aceeasi tema

- In ultima zi, IDF susține ca trupele au ucis zeci de agenți Hamas in timpul operațiunilor din Khan Younis și Maghazi din sudul Gazei, in centrul Fașiei.In Maghazi, IDF susține ca Divizia 36 a ucis aproximativ 20 de agenți Hamas, inclusiv un comandant din forța de elita a grupului terorist Nukhba.…

- Cei doi jurnaliști de la Al-Jazeera uciși, duminica, intr-un bombardament israelian in Fașia Gaza erau „agenți teroriști” afiliați Hamas și Jihadului Islamic, susține armata israeliana.

- Armata israeliana informeaza ca soldații sai continua sa lupte impotriva Hamas in zona Khan Younis din sudul Gazei și Maghazi in centrul Fașiei, cu lovituri efectuate impotriva a peste 150 de ținte aparținand gruparii teroriste. Zeci de agenți Hamas au fost uciși, precizeaza IDF.STIRIPESURSE.RO va prezinta…

- O delegatie Hamas este asteptata vineri la Cairo pentru a discuta despre un proiect egiptean de incetare a focului care ar pune capat razboiului din Gaza, a declarat un oficial Hamas. Planul in trei pasi prevede un armistitiu reinnoibil, eliberarea esalonata a ostaticilor si prizonierilor palestinieni…

- IDF susține ca „bataliile aprige” cu agenții Hamas din Fașia Gaza continua, deoarece Forțele Aeriene efectueaza lovituri impotriva a peste 250 de ținte in ultima zi.Intr-o declarație, se spune ca Brigada a 7-a blindata a direcționat lovituri asupra a doua lansatoare de rachete folosite in barajele…

- Aripa militara a Hamas a anuntat miercuri ca sapte ostatici, inclusiv „trei detinatori de pasapoarte straine”', au fost ucisi marti in bombardamentul israelian asupra taberei de refugiati Jabaliya din Fasia Gaza.

- Armata israeliana a inceput marți, 24 octombrie, sa distribuie in Fasia Gaza fluturasi in care locuitorii sunt chemati sa-i transmita, in schimbul protecției și al unor recompense financiare, toate informatiile de care dispun despre ostaticii israelieni capturati de Hamas, scrie Agerpres preluand AFP.Jurnalisti…

- UPDATE Fortele armate israeliene au lichidat inca un lider al miscarii islamiste palestiniene Hamas, care a comis in 7 octombrie un atac terorist de amploare impotriva Israelului, transmite DPA. Billal Al Kedra, comandantul unitatilor Hamas din Khan Younis, localitate din sudul Fasiei Gaza, a fost ucis…