STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel in timpul zilei de duminica, 22 octombrie 2023, pe masura ce acestea apar.UPDATE 22 octombrie, ora 01.00 - Propunere in Parlamentul European: Europa sa nu mai trimita bani in Fașia Gaza

Prim-vicepresedintele PNL europarlamentarul Rares Bogdan, a declarat la Prima Tv, ca a cerut Uniunii Europene sa nu mai trimita bani in Fasia Gaza pentru ca astfel sponsorizeaza terorismul, avand in vedere ca nimeni nu garanteaza ca sumele respective ajung la copii. El a solicitat sa fie trimise ajutoare…