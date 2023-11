Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a incercuit centrul medical Al Shifa sub care s-ar afla centrul de comanda al Hamas si a preluat controlul asupra spitalului. Operatiunile complexe care au loc in jurul spitalului vizeaza iesirile din tunelurile care se afla sub cladire.

- Armata israeliana a anuntat, in noaptea de marti spre miercuri, ca desfasoara o operatiune impotriva Hamas in spitalul Al-Shifa din Fasia Gaza si i-a indemnat pe toti membrii gruparii militante din spital sa se predea, relateaza Reuters si CNN, potrivit news.ro.UPDATE - Un martor ocular din interiorul…

- Lupte violente continua in orasul Gaza si in imprejurimi intre trupele Fortelor de Aparare ale Israelului (IDF) si militanti inarmati, in timp ce armata se apropie de spitalul Al-Shifa, unde Israelul spune ca se afla sediul principal al Hamas. Imagini filmate in direct din zona par sa arate lupte grele…

- Armata israeliana s-a apropiat de cele mai mari spitale din Gaza, care funcționeaza pe avarie pentru ca nu mai au electricitate, provizii medicale și apa. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat ca a oferit spitalului Al Shifa combustibil, dar Hamas a refuzat.

- „Facem totul pentru a fi demni de sacrificiul și eroismul lor. Nu ne vom opri pana la finalizarea misiunii. Nu exista nicio alternativa la victorie. Vom invinge Hamas și ne vom aduce inapoi captivii”, a declarat Netanyahu intr-o conferința de presa, potrivit The Times of Israel.STIRIPESURSE.RO va prezinta…

- Armata israeliana va ajuta duminica la evacuarea bebelusilor din cel mai mare spital din Gaza, Al Shifa, a declarat sambata purtatorul de cuvant al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, citat de France Presse si Reuters, conform Agerpres."Personalul spitalului Shifa a cerut ca maine sa…

- Israelul se confrunta cu o presiune internaționala crescanda, inclusiv din partea principalului sau aliat, Statele Unite, pentru a face mai mult pentru a proteja civilii palestinieni din Gaza, pe masura ce numarul morților continua sa creasca. Potrivit ultimului bilanț al ministerului Sanatatii al Hamas,…

- Semiluna Rosie palestiniana a afirmat ca tiruri ale soldatilor de elita israelieni vineri asupra spitalului Al-Quds din orasul Gaza au provocat moartea unei persoane si au ranit altele 20, in timp ce lupte intense intre armata israeliana si gruparea Hamas se dau in aceasta zona, potrivit France Presse,…