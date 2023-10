LIVE TEXT | Război în Israel: Orașul Gaza a fost supus unui puternic bombardament israelian timp de 3 ore STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel in timpul zilei de luni, 23 octombrie 2023, pe masura ce acestea apar.UPDATE 23 octombrie, ora 02.00: Medicii din Gaza sunt disperați: Este absolut imposibil! A fost o zi extrem de sangeroasa Condițiile de la principalul spital din Gaza sunt "catastrofale", a declarat duminica directorul general al centrului medical pentru CNN, in timp ce departamentul de urgențe se confrunta cu un numar mare de victime și cu penuria de electricitate și de combustibil provocata de atacurile aeriene și… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

