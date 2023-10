LIVE TEXT | Război în Israel - Israelul se confruntă cu creșterea criticilor. Se complică negocierile pentru ostatici STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel in timpul zilei de luni, 30 octombrie 2023, pe masura ce acestea apar.UPDATE 30 octombrie, ora 03.00: Israelul ia masuri pentru civilii din Gaza: se redeschide a doua dintre cele trei conducte de apa catre Fașie Israelul a redeschis cea de-a doua dintre cele trei conducte de apa care furnizeaza apa in Fașia Gaza, permițand ca un total de 28,5 milioane de litri pe zi sa curga din Israel in teritoriul condus de Hamas, potrivit legaturii militare israeliene cu teritoriul palestinian, informeaza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Israelul a redeschis cea de-a doua dintre cele trei conducte de apa care furnizeaza apa in Fașia Gaza, permițand ca un total de 28,5 milioane de litri pe zi sa curga din Israel in teritoriul condus de Hamas, potrivit legaturii militare israeliene cu teritoriul palestinian, informeaza Times of Israel.Colonelul…

- Expertul in eliberari de ostatici din Fașia Gaza care ține legatura cu membrii Hamas in perioada asta și care incearca pe cont propriu sa ajute negocierile spune intr-un interviu exclusiv la Digi24 ca Hamas va mai elibera ostatici pentru a intarzia ofensiva in forța a Israelului. El susține ca cheia…

- Rusia a cerut joi gruparii islamiste Hamas sa-i elibereze "imediat" pe strainii rapiti si tinuti ostatici in Fasia Gaza, in cursul discutiilor purtate la Moscova cu reprezentanti ai bratului politic al gruparii palestiniene, informeaza EFE, potrivit Agerpres.

- Numarul navelor creste in porturile israeliene, in timp ce operatiunile continua la majoritatea terminalelor, pe fondul pregatirilor armatei de a lansa un asalt terestru in Fasia Gaza controlata de Hamas, potrivit datelor si surselor citate de Reuters, informeaza News.ro.Israelulul a promis ca va…

- Hamas susține ca 13 ostatici, printre care și cetațeni straini, ar fi fost uciși in raidurile aeriene ale Israelului asupra Fașiei Gaza. Autoritațile israeliene arata ca circa 150 de persoane sunt ținute ostatice de catre teroriștii Hamas. Multe dintre acestea ar fi ascunse in tuneluri subterane, transmite…

- Un palestinian militant, lider al Jihadului Islamic, Ziad al-Nakhala, a declarat duminica ca factiunea sa tine in captivitate peste 30 din israelienii care au fost rapiti in Fasia Gaza de sambata, dupa ce Hamas a lansat atacuri asupra Israelului, informeaza Reuters, informeaza Agerpres.Captivii nu…

- Ambasadorul israelian in Statele Unite, Michael Herzog, sustine ca printre persoanele rapite in Israel de luptatorii palestinieni Hamas din Fasia Gaza se numara si americani, potrivit AFP. Intrebat duminica la CBS daca printre civilii si militarii rapiti in sudul Israelului de Hamas se afla si americani,…

- Israelul a cerut intervenția Egiptului (surse The Wall Street Journal)Autoritațile israeliene au cerut Egiptului sa acționeze ca mediator și sa ajute la eliberarea israelienilor capturați de mișcarea palestiniana Hamas, relateaza The Wall Street Journal, citand oficiali egipteni sub anonimat.Potrivit…