- Seful Mossad, David Barnea, se va intalni la Varsovia cu directorul CIA, Bill Burns, si cu prim-ministrul Qatarului, seicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, in cadrul eforturilor de a ajunge la un nou acord care sa permita eliberarea ostaticilor israelieni pe care ii detine Hamas in Gaza, relateaza…

- Hamas a anuntat ca nu va mai face schimburi de prizonieri cu Israelul pana la incheierea razboiului, transmite Reuters. Saleh Al-Arouri, adjunct al sefului gruparii islamiste palestiniene, a declarat televiziunii Al Jazeera ca ostaticii pe care ii mai detine Hamas in Fasia Gaza sunt doar militari israelieni…

- La scurt timp dupa ce militantii Hamas au luat ostatici in timpul asaltului lor sangeros asupra sudului Israelului, la 7 octombrie, guvernul din Qatar a contactat Casa Alba cu o cerere: sa formeze o mica echipa de consilieri care sa ajute la obtinerea eliberarii prizonierilor, relateaza Reuters, potrivit…

- Guvernul israelian a aprobat miercuri dimineata un acord ce prevede eliberarea a 50 de ostatici detinuti de Hamas in schimbul eliberarii unor prizonieri palestinieni si a unui armistitiu in Fasia Gaza, potrivit unui comunicat oficial, transmite AFP. „Guvernul a aprobat orientarile generale ale primei…

- Șefii CIA și Mossad s-au intalnit joi, 9 noiembrie, la Doha cu premierul Qatarului pentru a discuta parametrii unui acord privind eliberarea ostaticilor și o pauza in luptele care se duc in Fașia Gaza intre Hamas și Israel, a declarat pentru Reuters o sursa care are informații despre aceasta intalnire.Rezultatul…

- Expertul in eliberari de ostatici din Fașia Gaza care ține legatura cu membrii Hamas in perioada asta și care incearca pe cont propriu sa ajute negocierile spune intr-un interviu exclusiv la Digi24 ca Hamas va mai elibera ostatici pentru a intarzia ofensiva in forța a Israelului. El susține ca cheia…

- Qatar, in coordonare cu Statele Unite, negociaza cu Hamas eliberarea ostaticilor, printre care femei și copii, luați de militanți de pe teritoriul Israelului. Despre aceasta a relatat Reuters. Mediatorii se ofera sa-i schimbe pe deținuți in schimbul eliberarii a 36 de femei și copii palestinieni din…