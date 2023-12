Stiri pe aceeasi tema

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel.Seful diplomatiei britanice David Cameron si omologul sau german Annalena Baerbock considera ca exista o "necesitate urgenta" pentru o "incetare durabila a focului" in Fasia Gaza, dar se opun…

- Dupa cinci saptamani de dificile negocieri, guvernul israelian a aprobat miercuri seara acordul ce prevede eliberarea a 50 ostatici luați de Hamas in atacul din 7 octombrie contra Israelului, in schimbul unei incetari a focului de patru zile in Fașia Gaza. Urmeaza a fi eliberați 30 de copii și 20 de…

- Qatarul negociaza eliberarea unui grup de aproximativ 10 ostatici detinuti de Hamas in Fasia Gaza in schimbul unei incetari a focului in acest teritoriu controlat de gruparea islamista palestiniana, sub asediu si bombardat de Israel, a declarat miercuri pentru AFP o sursa apropiata discutiilor.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins din nou, luni, ideea unei incetari a focului in Fasia Gaza in absenta eliberarii ostaticilor rapiti de miscarea islamista palestiniana Hamas. „Nu va exista nicio incetare a focului, nicio incetare generala a focului in Gaza fara eliberarea ostaticilor…

- Protectia civililor "trebuie sa fie primordiala" in conflictul dintre Israel si militantii palestinieni Hamas, a declarat luni secretarul general al ONU Antonio Guterres, citat de Reuters, avertizand ca Fasia Gaza devine "un cimitir pentru copii".

- Șefii tuturor agențiilor importante ale ONU au publicat o declarație comuna in care iși exprima indignarea fața de bilanțul pierderilor de vieți in randul civililor din Gaza și cer „incetarea imediata a focului in scop umanitar” in conflictul dintre Israel și Hamas

- Joe Biden, interpelat miercuri in cadrul unei reuniuni politice privind conflictul dintre Israel si Hamas, s-a declarat in favoarea unei „pauze” pentru a permite „prizonierilor” sa paraseasca enclava, scrie AFP. Presedintele american, care candideaza pentru un al doilea mandat, vorbea la un eveniment…

- Egiptul amenința sa riposteze dupa ce o drona ar fi lovit un centru medical din stațiunea Taba, de la Marea Roșie. Șase persoane au fost ranite in orașul situat foarte aproape de Israel și la 220 de kilometri de Fașia Gaza.