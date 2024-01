Stiri pe aceeasi tema

- Soldatii israelieni vor sti sa lupte in Liban "daca este necesar", a avertizat miercuri seful Statului Major al armatei, Herzi Halevi, adresandu-se trupelor sale din Fasia Gaza, scrie AFP."Dupa ce am luptat in Gaza, vom sti cum sa facem asta in Liban, daca este necesar", le-a spus el trupelor sale…

- Armata israeliana a anunțat ca „extinde operațiunile” și distruge infrastructura Hamas din zona Khan Younis din sudul Gazei. Vineri seara, au fost lupte intense intre armata israeliana și luptatorii Hamas, cand loviturile tancurilor israeliene și bombardamentelor aeriene au rasunat in zona. In acest…

- O delegatie Hamas este asteptata vineri la Cairo pentru a discuta despre un proiect egiptean de incetare a focului care ar pune capat razboiului din Gaza, a declarat un oficial Hamas. Planul in trei pasi prevede un armistitiu reinnoibil, eliberarea esalonata a ostaticilor si prizonierilor palestinieni…

- Fortele de infanterie israeliene sustinute de avioane de vanatoare au luat cu asalt marti Khan Younis, principalul oras in sudul Fasiei Gaza, si in prezent duc lupte intense la sol, a anuntat marti armata israeliana, in ceea ce a calificat drept cea mai intensa zi de lupte din cele cinci saptamani de…

- Operațiunea armatei israeliene in Gaza a intrat deja intr-o noua etapa. Tancurile se indreapta spre sudul Fașiei, in timp ce Tsahalul cauta sa creeze locuri sigure pentru civilii palestinieni, cat mai aproape de Rafah.

- Armata israeliana a ordonat duminica evacuarea mai multor zone din Fașia Gaza și și-a intensificat bombardamentele, in timp ce și-a mutat ofensiva in jumatatea sudica a enclavei asediate, unde susține ca se ascund liderii gruparii militante Hamas.

- Se incheie cea de a 23-a zi a razboiului impotriva Hamas și armata israeliana a avansat 3 kilometri in Fașia Gaza. Cabinetul de razboi spune ca s-a intrat in urmatoarea etapa a planului de razboi.

- Armata israeliana a inceput marți, 24 octombrie, sa distribuie in Fasia Gaza fluturasi in care locuitorii sunt chemati sa-i transmita, in schimbul protecției și al unor recompense financiare, toate informatiile de care dispun despre ostaticii israelieni capturati de Hamas, scrie Agerpres preluand AFP.Jurnalisti…