- Lupte violente continua in orasul Gaza si in imprejurimi intre trupele Fortelor de Aparare ale Israelului (IDF) si militanti inarmati, in timp ce armata se apropie de spitalul Al-Shifa, unde Israelul spune ca se afla sediul principal al Hamas, relateaza The Times of Israel.Imagini filmate in direct…

- Armata israeliana anunța sambata ca a ucis un comandant al Hamas pe nume Ahmed Siam, conform BBC.Israel il acuza pe comandantul ucis ca a oprit 1.000 de locuitori din Gaza sa paraseasca spitalul Rantisi. O declarație comuna a Forțelor de Aparare a Israelului (IDF) și a Autoritații pentru Valori Mobiliare…

- Forțele de aparare israeliene au lovit peste 450 de ținte Hamas din Fașia Gaza in ultimele 24 de ore. Jamal Moussa, responsabilul pentru operațiunile speciale ale Hamas, a fost eliminat. Gruparea terorista Hamas raporteaza “bombardamente intense” pe fondul intreruperii serviciilor de telecomunicații;…

- Soldatii israelieni sunt angajati in „lupte feroce corp la corp” in partea de nord a Fasiei Gaza cu Brigazile al-Qassam, aripa armata a gruparii islamiste Hamas, in timp ce armata israeliana continua ofensiva terestra si atacurile aeriene in enclava palestiniana, relateaza marti agentiile DPA si EFE.…

- In timpul operațiunii terestre de noapte a Forțelor de Aparare ale Israelului in Fașia Gaza, au avut loc mai multe ciocniri intre trupe și teroriștii Hamas.Nu s-a raportat niciun soldat ranit in aceste confruntari. Infanteria, forțele de geniu de lupta și tancurile IDF raman inca in interiorul…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au transmis sambata, 14 octombrie, ca au finalizat pregatirile pentru o "operațiune terestra semnificativa" in Fașia Gaza, relateaza The Times of Israel.Intr-un comunicat de presa, armata israeliana afirma ca se pregatește sa "extinda ofensiva" prin implementarea…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, potrivit Times of Israel.

- Armata israeliana a reciștigat controlul asupra tuturor orașelor de la granița cu Fișia Gaza, potrivit purtatorului de cuvint al Forțelor de Aparare ale Israelului. Nu mai exista nicio lupta intre trupele Forțelor de Aparare ale Israelului și Hamas in interiorul Israelului, iar armata a reluat controlul…