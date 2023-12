Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a publicat vineri o harta care imparte Fasia Gaza in sectoare numite „zone de evacuare” unde civilii sa se poada adaposti de lupte si de bombardamentele israeliene, dupa o cerere americana de a crea zone „sigure”, relateaza AFP. Incetarea focului decretata in 24 noiembrie intre Israel…

- Armata israeliana a anunțat, vineri, ca trupele sale din Fașia Gaza au gasit cadavrul unei femei soldat. Noa Marciano, care fusese capturata de Hamas in timpul atacului din 7 octombrie. Descoperirea a fost facuta intr-o structura adiacenta spitalului Al Shifa din Gaza.

- Soldații și tancurile israeliene s-au retras aseara din spitalul Al-Shifa din Gaza și s-au poziționat in jurul complexului medical, dupa ce dimineața armata israeliana efectuase o operațiune țintita in spital, despre care susține ca gruparea Hamas il folosește drept centru strategic, lucru dezmințit…

- Forțele de Aparare ale Israelului publica imagini filmate cu drona care ar dovedi ca o explozie mortala la Spitalul Baptist Al-Ahli din Fașia Gaza nu a fost cauzata de muniția sa, despre care spune ca ar fi lasat un crater și nu o parcare in flacari și acoperișuri ințepate de schije.Videoclipul prezinta…

- Armata israeliana continua joi sa bombardeze Fasia Gaza ca reactie la atacurile coordonate lansate la finalul saptamanii trecute de miscarea islamista palestiniana Hamas, pe care Israelul a promis sa o „distruga”.

- Razboi Israel – Hamas. Teroarea continua. Armata israeliana a lovit peste 200 de tinte in Gaza in cursul noptii si sustine ca a securizat granita in sud. Bilantul victimelor se apropie de 1700 de morti, 900 doar din Israel si aproape 800 in Gaza, cu mii de raniti de ambele tabere. Armata israeliana…

- Armata israeliana a declarat marti ca loviturile asupra Fasiei Gaza au ucis mai multi inalti oficiali ai gruparii islamiste palestiniene Hamas, informeaza agentia DPA. Printre cei care ar fi fost ucisi in atacurile israeliene se numara si ministrul Hamas al economiei Jawad Abu Shamala. Israelul il acuza…

- Fașia Gaza a atras in weekend toate privirile dupa ce aproximativ 1.000 de combatanți din gruparea armata Hamas au trecut granița spre Israel, unde au ucis peste 700 de israelieni și a ranit alți peste 2.000, intr-un asalt care a luat complet pe nepregatire Israelul. Armata israeliana a raspuns prin…