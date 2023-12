LIVE TEXT - Război în Israel: Ambasadorul palestinian vede cu ochi buni Rezoluţia ONU privind Gaza STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel:UPDATE 23 decembrie, ora 00:30 - Ambasadorul palestinian la ONU: Rezolutia ONU privind Gaza, 'un pas in directia buna' Votarea de catre Consiliul de Securitate al ONU a unei rezolutii care cere ajutor umanitar "la scara larga" pentru Gaza este "un pas in directia corecta", a declarat ambasadorul palestinian la ONU, insistand insa asupra necesitatii unei "incetari imediate a focului", relateaza AFP. "Aceasta rezolutie este un pas in directia buna, trebuie aplicata si insotita de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

