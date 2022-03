Stiri pe aceeasi tema

- Orașe importante ale Ucrainei sunt distruse de bombardamentele zilnice. Proiectilele rusești cad peste cartiere de locuințe, centre comerciale, școli și spitale. In timp ce Moscova susține ca operațiunea militara speciala din Ucraina se desfașoara conform planului, militarii trimiși la razboi nu mai…

- Situația din Ucraina devine din ce in ce mai grava. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat ca este dispus sa negocieze pacea direct cu Vladimir Putin. Patru civili au fost uciși in Kiev din cauza proiectilelor rusești. Negocierile dintre cele doua delegații vor dura o zi intreaga. Cele mai noi informații…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, intr-un discurs publicat sambata noapte, ca este nevoie de „timp si de forta pentru a distruge masinaria de razboi“ care a venit in Ucraina si transmite: ”Inca trebuie sa rezistam. Inca trebuie sa luptam“. Liderul ucrainean a cerut ajutorul premierului…

- Rușii ataca fara mila orașele din Ucraina. Deși primește multe sancțiuni pentru invazia din țara vecina, Vladimir Putin nu se lasa. Situația din Mariupol este din ce in ce mai grava, iar la Kiev au sunat alarmele de la primele ore ale dimineții. Cele mai noi informații despre razboi.

- In cea de-a 13 zi de la izbucnirea razboiului din Ucraina, s-a aflat ca liderul de la Kiev a facut un apel de ultima ora, la dialog, catre președintele rus, Vladimir Putin. Volodimir Zelenski susține ca e gata sa se așeze la masa discuțiilor. Declarațiile sunt vazute ca un semnal ca liderul ucrainean…

- Volodimir Zelenski și-a caștigat simpatia și admirația intregii lumi dupa ce a demonstrat cat de curajos este in fața invaziei trupelor rusești in Ucraina. Pentru a-și apara țara, președintele Ucrainei nu a lasat loc fricii, alegand sa lupte cu prețul vieții pentru patrie și pentru cetațenii ei. In…

- Translatorul oficial al Parlamentului European a fost copleșit de emoție in timp ce asigura astazi, 1 martie, traducerea discursului președintelui Volodimir Zelenski din limba ucraineana in engleza, relateaza Euronews . Liderul ucrainean a fost invitat sa intervina, prin teleconferința, in cadrul dezbaterii…

- Statele Unite și aliații sai vor raspandi ferm și sever la o eventuala invadare a Ucrainei de catre Rusia. Mesajul a fost transmis de președintele american, Joe Biden, in cadrul unei discuții telefonice cu omologul sau rus, Vladimir Putin.