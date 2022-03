Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE 3 Președintele Aleksandr Lukașenko a declarat vineri…

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE Rusia va introduce pedeapsa cu inchisoarea pentru…

- Este ziua a noua a razboiului din Ucraina si deja e clar ca nu se va termina curand. In ciuda restrictiilor impuse Rusiei de majoritatea tarilor democratice, Vladimir Putin nu da inapoi. 90% din armata sa e plasata la granita Ucrainei, potrivit Pentagonul

- Ucrainenii lupta din greu impotriva forțelor lui Vladimir Putin. Centrala nucleara din Zaporijia, cea mai mare din Europa, a fost bombardata și incendiata de ruși. Momentan, nivelul de radiații ar fi normal. Cladirile țarii sunt atacate cu rachete și bombe.

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut in aceasta seara o intervenție televizata și a declarat ca neonaziștii ucraineni folosesc populatia ca scuturi umane in fata ofensivei Rusiei, dar a sustinut ca aceasta se desfasoara “conform planului”. Participand la o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei,…

- Ucraina se pregateste de o noua noapte dificila și lupte grele cu armata rusa. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, fost campion mondial la box, a afirmat ca orașul sau este incercuit de militarii lui Vladimir Putin, ceea ce face imposibila evacuarea. Agitație este și in țara vecina. O echipa CNN, aflata…

- Germania nu se increde in cuvintele lui Vladimir Putin ca nu are de gand sa atace Ucraina, astfel ca si-a mobilizat trupele pentru starea de razboi. Nemtii isi vor pune trupele din forta de reactie rapida a NATO intr-o stare de alerta mai ridicata, care sa le permita sa se desfasoare mai rapid pentru…

- ​Vitali Klitschko, fost campion mondial la categoria grea și actual primar al orasului Kiev, l-a criticat dur pe presedintele rus Vladimir Putin, el spunând ca acesta reprezinta "o cangrena" pentru Europa. Klitschko a început sa faca pregatire militara împreuna cu rezervisti…