Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoig este in stare grava dupa ce a suferit un atac de cord, relateaza agenția ucraineana Unian, care il citeaza pe Leonid Nevzlin, dizident rus fugit in Israel, fost șef al concernului petrolier Yukos. Informația nu a fost confirmata oficial de Kremlin. Leonid Nevzlin…

- Cu populația rusa fanatizata sau terorizata – deci automat incapabila sa provoace o rasturnare de regim – doar respingerea armatei agresoare in afara granițelor Ucrainei il poate cu adevarat opri pe Vladimir Putin. Cel puțin pentru moment. Soția președintelui Zelenski ne-a prevenit: prelungirea razboiului…

- Occidentul este sceptic in ceea ce privește retragerea Rusiei din anumite regiuni ucrainene, a declarat președintele SUA, care s-a referit in special la zona Kievului. In acelasi timp, Joe Biden l-a descris pe Vladimir Putin drept un om care s-a izolat de restul lumii si care si-ar fi pedepsit consilierii…

- „Ofensiva lui Putin este blocata in ciuda tuturor distrugerilor pe care le face armata sa zi de zi. Trebuie sa auda adevarul (Putin - n.red.), trebuie sa auda adevarul, sa opreasca luptele și sa incerce sa gaseasca o soluție diplomatica”, a declarat, miercuri, cancelarul german in fața Bundestagului,…

- Potrivit lui Ibrahim Kalin, consilier principal si, totodata, purtator de cuvant al presedintelui Erdogan, Vladimir Putin i-a telefonat joi dupa-amiaza omologului sau turc si i-a comunicat care sunt cerintele exacte ale Rusiei pentru a ajunge la un acord de pace cu Ucraina. Vorbim despre cerinte imparțite…

- Dupa zece zile de razboi, Rusia începe „sa realizeze costul real al razboiului”, spune un consilier apropiat al lui Volodimir Zelenskiy, care precizeaza ca din acest punct negocierile pot fi „constructive”. În paralel, sâmbata noapte președintele Ucrainei…

- Kremlinul l-a atacat miercuri pe Boris Johnson pe care l-a descris ca fiind „complet confuz” și a ridiculizat „prostia și ignoranța” politicienilor britanici dupa ce prim-ministrul de la Londra a anulat un apel telefonic pe care trebuia sa îl aiba cu președintele rus Vladimir…