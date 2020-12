Stiri pe aceeasi tema

- Lista ministrilor din Guvernul Citu si Programul de guvernare au fost depuse miercuri dimineata la Parlament. Liderii dreptei spera ca pana la finalul zilei noii ministri sa poata depune juramantul la Palatul Cotroceni. Astfel, conducerile Camerelor au stabilit ca audierile ministrilor sa aiba loc in…

- Premierul desemnat, Florin Cițu, a depus miercuri dimineața la Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului programul de guvernare și lista miniștrilor cabinetului. La ora 11:00 vor incepe audierile miniștrilor propuși. De asemenea, decretul președintelui prin care Florin Cițu a fost propus…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului se reunesc in scurt timp, pentru stabilirea calendarului audierii in comisiile parlamentare a ministrilor propusi in Cabinetul Citu si votul in plenul Parlamentului. Vezi și: Primul SONDAJ CURS dupa alegeri: Evolutii spectaculoase in…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, și premierul desemnat, Florin Cițu, au ajuns, miercuri dimineața la Parlament pentru a participa la ședința birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, la care se stabilește calendarul audierii in comisiile parlamentare a ministrilor propusi.…

- LIVE TEXT. Noul Guvern PNL-USR-UDMR ar putea fi investit astazi. Cițu a depus programul de guvernare la Parlament Noul Guvern, condus de premierul desemnat Florin Citu, ar putea fi investit astazi, prin votul plenului reunit al Parlamentului. Lista miniștrilor din Guvernul Cîțu şi…

- Biroul Politic National al PNL, intrunit in sistem videoconferinta marti seara, a validat lista ministrilor propusi de liberali in Guvernul Citu, cu o larga majoritate. Au fost 63 de voturi “pentru”, doua voturi “impotriva” si cinci abtineri, in conditiile in care 33 dintre membrii BPN nu au votat deloc.…

- Florin Citu este premierul desemnat de presedintele Klaus Iohannis la finalul consultarilor de marți. El va incerca sa obtina votul Parlamentului in cel mai scurt timp astfel incat noul cabinet, sustinut de coalitia majoritara, sa isi inceapa treaba chiar de miercuri seara. Insa, deocamdata, nici lista…

- PNL, USRPLUS și UDMR au semnat, luni seara, acordul de guvernare pentru viitorul Executiv. Dacian Cioloș, liderul PLUS, a transmis ca este ”un moment de cotitura” atat pentru USRPLUS, cat și pentru Romania, informeaza g4media . Dan Barna, liderul USR, a declarat ca acordul de guvernare este un document…