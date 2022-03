Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a acuzat joi Rusia ca s-a imbarcat intr-o strategie de bombardare sistematica a oraselor ucrainene, altfel spus, a civililor, in contextul esecului unui razboi-fulger dorit de Moscova, si a insistat ca presedintele rus Vladimir Putin va trebui sa dea socoteala…

- Presedintele Ucrainei, Volomir Zelenski, a calificat atacul rusesc asupra unei maternitati drept "dovada suprema a genocidului". Spitalul de copii si maternitatea din orasul Mariupol, situat in sudul Ucrainei, au fost distruse de o lovitura aeriana rusa miercuri, au declarat oficialii ucraineni. Ucraina…

- Rusia bombardeaza turnurile de televiziune pentru a-i lasa pe ucraineni fara internet și acces la informațiile vitale. Rusia ar putea viza comunicațiile ucrainene pentru a taia accesul civililor la internet și la știri, pe masura ce invazia lor continua, a spus Ministerul ucrainean al Apararii. Vladimir…

- Bombardamentele s-au intensificat odata cu lasarea intunericului. Pe strazile din Volnovakha, regiunea Donețk, sunt impraștiate cadavre. Un oraș intreg a fost ras de pe fața pamantului. Aproape de miezul nopții, s-au auzit bombardamente in Harkov. Imaginile cu distrugerile de acolo sunt de coșmar. Armata…

- In timp ce negocierile dintre Ucraina și Rusia au loc in Belarus, Ministerul rus al Apararii a anuntat ca a plasat fortele de disuasiune in alerta de lupta, conform anunțului facut duminica de Vladimir Putin. Ordinul dat de liderul de la Casa Alba de a pune forțele nucleare ale Rusiei in stare de alerta…

- VIDEO| RAZBOI in Ucraina: Rușii au reușit sa patrunda in Kiev. Tancurile invadatorilor se indreapta spre centrul capitalei ucrainiene VIDEO| RAZBOI in Ucraina: Rușii au reușit sa patrunda in Kiev. Tancurile invadatorilor se indreapta spre centrul capitalei ucrainiene Forțele rusești au reușit sa patrunda…

- Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donbas. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum și in estul țarii. Operațiunea militara a Rusiei este una complexa, cu atacuri de artilerie,…

- Statul Major al Armatei Ucrainene a anunțat ca forțele armate au reușit sa respinga atacul militar al Rusiei asupra Insulei Șerpilor, potrivit publicației ucrainene Obozrevatel. Anterior, autoritațile ucrainene anunța ca „doua ținte neidentificate s-au apropiat de Insula Șerpilor din Marea Neagra”,…