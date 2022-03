Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 5.000 de oameni și peste 1.000 de vehicule private „sunt deja in siguranța”, a anunțat Kyrylo Timoșenko, șef adjunct al biroului președintelui Volodimir Zelenski, dupa ce prima zi de evacuari din orașul Sumi, din nord-estul Ucrainei, s-a incheiat cu succes, relateaza The Guardian. Evacuarile…

- Ministerul rus al Apararii a publicat un videoclip cu tancuri rusești care circula prin Kiev. Armata Rusiei oprește focul și va deschide coridoare umanitare in mai multe orașe ucrainene, a anunțat luni ministerul, dupa ce s-au luptat cu eforturile de evacuare care au fost oprite in weekend. Coridoarele…

- Rusia a anunțat luni noi „coridoare umanitare” pentru a-i transporta pe ucrainenii prinși in capcana bombardamentelor sale, dar inspre Rusia insași și spre aliatul sau, Belarus. Masura a fost respinsa imediat de Kiev și denunțata ca fiind o manevra imorala, transmite Reuters. Anunțul a fost facut dupa…

- Ministerul rus al Apararii a declarat ca forțele armate care au intrat in Ucraina vor inceta sa traga la ora 10 dimineața, ora Moscovei (09.00 ora Romaniei), pentru a permite civililor sa fie evacuați, potrivit agenției de știri Interfax, citata de DW . Moscova a declarat ca va deschide coridoare umanitare…

- Conflictul armat a continuat in noaptea de luni spre marți, regiunea Odesa fiind unul dintre principalele teatre de acțiune. Trupele ruse au lansat rachete in apropierea satului Tuzla din regiunea Odesa. Potrivit purtatorului de cuvant al Cartierului General Operațional al Administrației Militare Regionale…

- Rusia a declarat ca forțele sale au incetat sa bombardeze doua orașe ucrainene pentru a permite trecerea in siguranța a civililor care fug de lupte, dar oficialii dintr-un oraș au declarat ca Moscova nu respecta pe deplin aceasta ințelegere, noteaza Reuters. Ministerul rus al Apararii a declarat ca…

- Fortele ruse ar fi capturat, sambata, orasul Melitopol, din sud-estul Ucrainei, potrivit agentiei ruse de presa Interfax, in timp ce Moscova a lansat lovituri coordonate cu rachete de croaziera si artilerie asupra mai multor orase, inclusiv spre capitala Kiev, anunta Reuters. Oficiali ucraineni nu au…

- Rusia a anuntat marti ca monitorizeaza o fregata franceza intrata in Marea Neagra, in plin moment de tensiuni intre Moscova si tarile occidentale in dosarul ucrainean, relateaza AFP. "Fortele si mijloacele Flotei de la Marea Neagra au inceput sa monitorizeze activitatile fregatei Auvergne a Marinei…