- Romania a asistat la o cadere a intermedierii financiare, dar se pare ca s-a produs punctul de cotitura, iar creditarea a depasit cresterea economica, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "După datele pe care le avem, sistemul bancar românesc a trecut…

- "Dupa datele pe care le avem, sistemul bancar romanesc a trecut din pozitia de creditor in cea de debitor. Sa vedem in ce masura se confirma. Sunt mai multi factori care au contribuit la acest lucru. Noi i-am prezentat in trecut, in repetate randuri. Nu este niciun mister cu evolutia lichiditatii.…

- „Inflatia inseamna pe intelesul tuturor ca banii se devalorizeaza, putem sa cumparam cu aceeasi suma de bani mai putine bunuri si servicii. Inflatia este rezultatul politicilor guvernului PSD, care a luat o serie de decizii care a condus la cresterea preturilor: accizele pentru combustibili, mariri…

- Cresterea economica globala este mai putin sincronizata si se confrunta cu amenintari tot mai mari, inclusiv din cauza tensiunilor comerciale, se arata intr-un proiect de declaratie al ministrilor de finante ai tarilor G20, citat de Bloomberg News.

- Uniunea Europena a ajustat previziunea de crestere economica pentru 2018 de la 2,3% la 2,1%, pentru zona euro, pe fondul „situatiei externe nefavorable”, scrie The Wall Street Journal. Cresterea PIB a zonei euro este de asteptat sa se tempereze si mai mult in 2019, ajungand la 2%, potrivit…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a criticat voalat Guvernul odata cu prezentarea raportului pe anul 2017. Acesta a aratat ca inflația era negativa la finele anului 2016, iar politica monetara a bancii centrale a fost neutra, astfel ca nu a avut vreun efect in crearea inflației de 5,4%, atinsa in luna…