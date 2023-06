Stiri pe aceeasi tema

- Asociațiile de elevi și cele ale parinților vor merge la Ministerul Educației pentru a discuta cu profesorii ce se intampla cu examenele naționale. Deși, oficial, inca este greva, multe instituții de invațamant au inceput deja cursurile. Dar chiar și așa, ramane stringenta problema celor doua examene…

- Greva generala din Educație a intrat in cea de-a treia saptamana, iar sindicatele din Educație au anunțat ca greva profesorilor continua pana cand le sunt rezolvate solicitarile privind atat salariile, cat și „viitorul Educației”. Marți, 6 iunie, incep inscrierile la Evaluarea Naționala 2023 pentru…

- A fost lansata o petiție online prin care parinții cer ca Bacalaureatul și Evaluarea Naționala sa se desfașoare la datele fixate de Ministerul Educației; chestiune practic imposibila, dat fiind ca greva profesorilor continua. „Parinții elevilor din anii terminali, respectiv clasele a VIII-a și a XII-a,…

- O petiție online care cere organizarea examenelor de Evaluare Naționala și Bacalaureat 2023 la datele fixate pana acum a fost lansata de parinți de elevi in clasele a VIII-a și a XII-a.Parinții elevilor din anii terminali, respectiv clasele a VIII-a și a XII-a, respecta dreptul cadrelor didactice la…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat, joi, ca reprogramarea examenelor nationale sau prelungirea anului scolar nu vor putea fi evitate, daca va continua protestul in educatie. ‘Ministerul Educatiei a facut tot posibilul astfel incat sa se reuseasca parcurgerea tuturor proceselor educationale sau…

- Evaluarea naționala de la clasa a VI-a va fi susținuta de elevi saptamana viitoare, dupa ce sindicatele din educație au anunțat ca testarea care trebuia sa inceapa maine nu se susține in timpul grevei generale. Ministerul Educației a modificat calendarul evaluarilor naționale, astfel incat Evaluarea…

- Protestele declanșate ieri de profesori risca sa pericliteze buna desfașurare a examenelor de anul acesta. Oficial, negocierile continua. In caz de nevoie, autoritațile dispun de parghii necesare pentru a evita inghețarea anului școlar. In prima zi de greva generala in Educație, ministerul a organizat…

- Subiectele de la simularea examenelor nationale sunt redactate sub forma unei brosuri care se tipareste fata-verso, a informat Ministerul Educatiei joi. ‘Pentru simularea EN VIII, subiectele sunt redactate sub forma unei brosuri care se tipareste fata-verso, asa cum este transmisa de Centrul National…