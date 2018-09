Stiri pe aceeasi tema

- Gaz Metan și CS U Craiova au oferit un debut incins de meci. Centralul Andrei Chivulete a dictat un penalty in minutul 5, iar lucrurile au degenerat. Vali Crețu ar fi impiedicat o incursiune a tanarului Mihaila in careul lui Pleșca, deși pe reluari contactul nu s-a observat. Prostestele gazdelor l-au…

- Moldovenii au deschis scorul dupa doar 11 minute, dupa penalty-ul transformat de argentinianul Jonathan Rodriguez. Arbitrul Catalin Popa a mai acordat un penalty 10 minute mai tarziu, de data aceasta pentru echipa lui Alexa. Silviu Pana a transformat slab, iar Pap s-a intins si a parat. Egalarea a venit…

- Portarul Craiovei, Mirko Pigliacelli (25 de ani), a suferit o toxiinfectie alimentara si ar putea lipsi la meciul pe care oltenii il vor disputa la Medias, cu Gaz Metan, sambata, de la ora 21:00

- CSU CRAIOVA CONCORDIA CHIAJNA LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT. CSU CRAIOVA si CONCORDIA CHIAJNA s-au mai intalnit de 10 ori in Liga 1. de patru ori s-au impus oltenii, de cinci ori au terminat la egalitate, iar un joc s-a incheiat cu victoria ilfovenilor. DIGISPORT si TELEKOMSPORT…

- Nou-promovatele in Liga 1, Dunarea Calarasi si FC Hermannstadt, si-au inceput pregatirea pentru noul sezon in aceeasi zi, luni seara, dupa doua saptamani de vacanta. Gruparea sibiana antrenata de Alexandru Pelici a pierdut o serie de jucatori cu care a acces in prima liga, dar la reluarea antrenamentelor…