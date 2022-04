Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a bombardat multe orașe importante din Ucraina. Forțele lui Vladimir Putin vor reduce operațiunile militare, pentru a „crește” increderea in negocieri. Cele doua delegații discuta pacea in Turcia, in aceste momente. Cele mai noi informații despre razboi.

- Armata rusa pare sa incerce sa incercuiasca forte ucrainene care lupta in regiunile separatiste ucrainene Donetk si Lugansk (est), recunoscute de Moscova inaintea invaziei Ucrainei, afirma Ministerul britanic al Apararii, relateaza The Associated Press. Forte ruse inainteaza catre sud, din regiunea…

- Situația din Ucraina este din ce in ce mai grava in a 32-a zi de razboi. Forțele ruse continua sa bombardeze mai multe orașe din Ucraina. Armata lui Vladimir Putin a atacat cu rachete Liovul, a preluat controlul asupra orașului Slavutici și a bombardat suburbiile din estul și vestul orașului Kiev.

- Rușii continua sa atace fara mila orașele din Ucraina. Armata lui Volodimir Zelenski lupta eroic, iar in cele din urma a reușit sa recucereasca zonele din estul Kievului. Rusia a pierdut peste 16.000 de militari de la inceputul atacurilor. Cele mai noi informații despre ziua a 31 a de razboi.

- Armata rusa din Ucraina se „reorganizeaza, probabil înaintea unor ofensive pe scara larga”, avertizeaza serviciile britanice de informații ale Departamentului Apararii, citate de BFM TV. „Câmpul de lupta din nordul Ucrainei ramâne static. Este posibil…

- Armata ucraineana a anuntat luni la primele ore ca trupele ruse incearca sa-si consolideze pozitiile ocupate si sa mentina ritmul ofensivei si pregatesc noi atacuri, la doua saptamani si jumatate dupa inceperea invadarii Ucrainei, transmite DPA. ”Inamicul formeaza si deplaseaza rezerve strategice la…

- Este a 18-a zi de cand Rusia a atacat inca de la primele ore ale dimineții Ucraina! Situația din țara vecina cu Romania este in continuare una devastatoare, forțele armate ruse distrugand tot ceea ce le sta in cale. Iata cele mai noi informații despre razboi, de pe campul de lupta!

- Situația din Ucraina continua sa fie critica, in cea de-a treia zi a bombardamentelor rusești din țara vecina. Armata lui Vladimir Putin s-a apropiat periculos de Kiev, iar soarta ucrainenilor pare sa atarne de un fir de ața. Sambata dimineața, reprezentanții media din anturajul naționalei de fotbal…