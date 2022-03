Stiri pe aceeasi tema

- „Continuam sa colectam date despre crimele de razboi rusești. Faptașii vor fi trași la raspundere pentru fiecare lovitura, pentru fiecare casa distrusa și pentru fiecare viața luata. Daca, desigur, vor ramane in viața”, spune SBU.Potrivit serviciilor ucrainene, armata rusa arunca tot mai multe forțe…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) transmite sambata pe rețelele de socializare ca a interceptat convorbiri ale soldaților ruși din care reiese ca li s-a dat ordin sa traga in civilii din Harkov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Obuzele fortelor ruse au impiedicat vineri din nou evacuarea orasului-port Mariupol, in timp ce in alte parti fortele ruse au oprit unele autobuze cu persoane care incercau sa fuga din regiunea Kiev, a declarat vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk, transmite agenția Reuters,

- In a 16-a zi a invadarii Ucrainei și a doua zi dupa eșecul și al celei de a 4-a intalniri ruso-ucrainene, tancurile ruse se afla la porțile capitalei, Kievul, iar multe alte orașe ucrainene sunt asediate, ținte ale unor violente bombardamente, in special Mariupol, unde situația este extrem de critica.…

- Serviciile de informații ale armatei Ucrainei au declarat marți ca forțele ucrainene au ucis un general rus in apropierea Harkovului, orașul din estul Ucrainei aflat sub asediu. Generalul-maior Vitali Gerasimov ar fi al doilea comandant de rang inalt al Rusiei care a murit in timpul invaziei rusești,…

- „Cand bombele cad asupra oraselor noastre, cand soldatii violeaza femei in orasele ocupate - si avem, din pacate, numeroase cazuri in care soldati rusi au violat femei in orase ucrainene -, este dificil, bineinteles, sa vorbim despre eficienta dreptului international”, a declarat Kuleba la un eveniment…

- Luptele dintre fortele ruse si ucrainene au continuat duminica in cea de-a patra zi a invaziei ruse a Ucrainei, capitala ucraineana Kiev si zona inconjuratoare devenind un front de lupta major in razboi.

- Moscova este dispusa sa discute cu Kievul, insa numai dupa ce armata ucraineana va depune armele, a declarat, vineri, ministrul de externe rus Serghei Lavrov, potrivit Reuters si AFP. “Suntem pregatiti pentru negocieri, in orice moment, de indata ce fortele armate ucrainene vor asculta apelul nostru…