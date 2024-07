Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul European de Fotbal 2024 a ajuns la apogeu, cu finala dintre Spania și Anglia programata sa aiba loc duminica, 14 iulie, la ora 22:00, pe Olympiastadion din Berlin. Dupa o luna intensa de competiție cu 24 de echipe participante, doua dintre cele mai puternice naționale europene se confrunta…

- Lamine Yamal, unul dintre cei mai buni jucatori ai Campionatului European din aceasta vara, a oferit un interviu chiar de ziua lui de naștere, implinind astazi, cu o zi inaintea marii finale dintre Spania și Anglia, 17 ani. Star-ul Barcelonei este in pole-position pentru distincția de „cel mai bun jucator…

- Inaintea marii finale de la Euro 2024, disputata de Spania și Anglia maine, de la ora 22:00, la Berlin, pe Olympiastadion, o publicație pro-independența scoțiana a avut un derapaj uluitor, chiar pe prima pagina. „Este timpul pentru revanșa”, titreaza aceștia. In continuare, scriu urmatoarele: „Mesajul…

- Marea finala a Campionatului European dintre Spania și Anglia se va disputa maine, de la ora 22:00, la Berlin, pe Olympiastadion, stadionul care a gazduit finala Campionatului Mondial din 2006, precum și ultimul act de Champions League din 2015. Pentru „blockbuster”-ul turneului final, vor fi detașati…

- Dupa o serie de meciuri tensionate și pline de suspans in sferturile de finala, Euro 2024 ajunge in faza semifinalelor, unde patru dintre cele mai puternice naționale europene se vor infrunta pentru un loc in finala de pe Olympiastadion din Berlin. Spania, Franța, Olanda și Anglia sunt echipele care…

- Elvetia „a trimis un mesaj puternic” invingand Italia „cu stil” in optimile de finala de la EURO 2024, a subliniat sambata selectionerul Murat Yakin, care spera ca echipa lui „va continua sa scrie istorie” la acest turneu, relateaza AFP. „Am transmis un mesaj puternic in aceasta seara, prin felul in…