Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Viitorul - FC Voluntari se joaca luni, de la ora 18:00, in etapa a 3-a a Ligii 1 Betano. Partida e in direct la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV si in format live text pe www.prosport.ro.

- FC Hermannstadt și Dunarea Calarași se infrunta in etapa a 3-a a Ligii 1. Partida incepe la 18:00, e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look TV. live de la 18:00 » FC Hermannstadt - Dunarea Calarași Urmarește AICI partida liveTEXT Echipele de start Hermannstadt: Cabuz…

- Etapa a 3-a a Ligii 1 Betano programeaza de la ora 18:00 duelul dintre nou promovatele FC Hermannstadt si Dunarea Calarasi. Meciul e in direct la Digi Sport, Teekom Sport, Look TV si in format live text pe www.prosport.ro.

- FCSB și Poli Iași vor juca in aceasta seara, de la ora 21:00, intr-un meci din etapa a doua din Liga 1. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Fara infrangere in primele doua etape, Flavius Stoican, antrenorul celor de la Poli Iași, e dispus sa joace…

- Concordia Chiajna și Viitorul incheie azi etapa a doua din Liga 1. Echipa lui Hagi e in cautarea primei victorii din noul sezon. Partida va incepe la ora 21:00 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. LIVE de la 21:00 » Concordia…

- Meciul FCSB - Dinamo din etapa a 2 a Ligii 1 Betano se joaca duminica, de la ora 21:00, pe Arena Nationala. Debry-ul e in direct la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV si in format live blog pe www.prosport.ro.

- CFR si FC Botosani se vor duela in primul meci al sezonului 2018 - 2019 al Ligii 1 Betano, meciul urmand a fi in direct de la ora 21:00 la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV si-n format live blog pe www.prosport.ro.

- Dinamo incearca sa continue in aceasta seara parcursul solid din play-out. "Cainii" evolueaza pe terenul lui Juventus București intr-un meci din etapa a 10-a a play-out-ului. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. live de…