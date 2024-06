Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele democrat Joe Biden si predecesorul sau republican, Donald Trump, se vor confrunta joi in cadrul unei dezbateri extrem de asteptate, oferind alegatorilor o rara ocazie de a privi confruntarea fata in fata a celor mai varstnici doi candidati care au aspirat vreodata la cea mai inalta functie…

- Presedintele american Joe Biden a dat asigurari joi ca nu il va gratia pe fiul sau Hunter, gasit vinovat de un tribunal penal federal de detinere ilegala de arma de foc in 2018, pe fondul dependentei de droguri, relateaza AFP. „Nu”, a raspuns Joe Biden la intrebarea unui jurnalist, la o conferinta de…

- Un miting pro-palestinian și impotriva politicii duse de Joe Biden in privința conflictului din Fașia Gaza a avut loc sambata la Washington, in apropierea Casei Albe, unde mii de manifestanti furioși au descris atitudinea liderului american ca fiind prea concilianta fata de Israel, relateaza AFP, preluata…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu se asteapta la nicio schimbare in relatia ruso-americana, indiferent cine va fi castigatorul alegerilor prezindentiale din noiembrie in SUA, Joe Biden sau Donald Trump, relateaza AFP. „In general, nu exista nicio diferenta pentru noi”, a afirmat Putin…

- Donald Trump are mari sanse sa revina la Casa Alba. Liderul republican, care este nominalizatul potențial al formațiunii conservatoare pentru Biroul Oval, e marele favorit al modelului de prognoza publicat miercuri. Trump ar urma sa obțina cel puțin 280 de voturi electorale, suficiente pentru a-l invinge…

- Președintele francez Emanuel Macron aterizeaza duminica in Germania pentru o vizita de stat de trei zile, urmata de o reuniune bilaterala a cabinetului, in contextul in care cele doua mari puteri ale UE incearca sa dea dovada de unitate inainte de alegerile europarlamentare din 9 iunie. Calatoria lui…

- Presedintele democrat Joe Biden l-a acuzat pe adversarul sau republican Donald Trump ca este principala amenintare la adresa democratiei americane, intr-un interviu difuzat marti pe principalul post de televiziune in limba spaniola din SUA, potrivit AFP. Intrebat de jurnalistul Univision care crede…