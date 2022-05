Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ucrainean va continua sa evacueze oamenii din Mariupol incepand de luni dimineața. Evacuarile au fost intrerupte duminica seara din „motive de securitate”, dupa ce combinatul Azovstal a fost din nou atacat duminica seara. Duminica, aproximativ 100 de oameni au putut ieși din uzina, unde se…

- Trupele rusești din orașul ocupat Melitopol au furat toate echipamentele de la o reprezentanța de mașini agricole și le-au trimis in Cecenia, potrivit unui om de afaceri ucrainean din zona. Insa, dupa o calatorie de peste 1.000 de kilometri, hoții au constatat ca niciunul dintre echipamente nu putea…

- (CNN) Trupele ruse din orasul ocupat Melitopol au furat toate echipamentele de la un dealer de echipamente agricole -- si l-au expediat in Cecenia, potrivit unui om de afaceri ucrainean din zona. Dar, dupa o calatorie de peste 700 de mile, hotii nu au putut folosi niciunul dintre echipamente -- deoarece…

- Ucraina incearca evacuarea oamenilor de la Mariupol, insa Rusia respinge toate propunerile, a declarat sambata Mykhailo Podolyak, consilier al președintelui ucrainean. Potrivit acestuia, Moscova nu vrea sa permita crearea niciunui coridor umanitar. „Distrugerea orașului Mariupol și a luptatorilor de…

- Forțele ruse bombardeaza uzina Azovstal, un bastion al apararii ucrainene, in orașul-port Mariupol, din sud-estul orașului, a declarat Petro Andrișcenko, consilier al primarului. El a acuzat Rusia ca incearca sa-i prinda in capcana pe cei care apara orașul și ca nu i-ar fi lasat in viața chiar daca…

- Numarul de persoane care s-au refugiat in țari vecine din calea armatei rusești din Ucraina a ajuns duminica la aproape 1,5 milioane, potrivit celui mai recent raport al ONU, citat de Reuters . Potrivit agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR), oamenii care au reușit sa scape din Ucraina au cautat refugiu…

- Președintele Joe Biden a ordonat, vineri, Departamentului de Stat al SUA sa acorde Ucrainei sprijini militar in valoare de 350 de milioane de dolari, potrivit CNN, care citeaza Casa Alba. Intr-un memorandum adresat secretarului de stat Antony Blinken, Biden a ordonat ca 350 de milioane de dolari alocați…

- 13 persoane sunt acuzate ca au furat mașini și tractoare din Italia și Franța de 1,5 milioane de euro. Dupa ce falsificau actele, introduceau tractoarele și mașinile in țara și le vindeau.