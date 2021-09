LIVE TEXT: Carla`s Dreams la Virgin Radio Breakfast

Stiri pe aceeasi tema

- 8:45 – A fost cu noi Denis de la The Motans! Am jucat impreuna „The Moldavian Challenge”, am raspuns comentariilor de pe Instagram și am dat primul hanorac Virgin Radio! Daca te-ai trezit prea tarziu, poți vedea livestream-ul chiar aici: https://www.facebook.com/VirginRadioRomania/videos/546033373347345…

- Cei mai populari și indragiți artiști romani se intorc la Craiova pentru a treia ediție The Artist Awards. In parteneriat cu Opera Romana Craiova, evenimentul se va desfașura in perioada 18 – 19 septembrie 2021, iar in cadrul acestuia vor fi premiați artiștii și creatorii de conținut. Timp de doua zile,…

- Carla’s Dreams, INNA, Irina Rimes și The Motans, patru dintre cei mai apreciați si indragiți artiști romani lanseaza single-ul „AICI”, o colaborare care-i va surprinde placut pe fanii acestora. Piesa, care are un mesaj pe cat de sensibil, pe atat de profund, vorbește despre importanța familiei și a…

- Interpreții moldovenii Carla’s Dreams, Irina Rimes, The Motans și INNA din Romani s-au reunit pentru a crea cel mai nou hit: „Adio”. La o zi de la lansare, piesa a adunat aproape 300 mii de vizualizari, scrie SHOK.md.

- Patru interpreți, dintre care trei din R. Moldova: Carla’s Dreams, Irina Rimes și The Motans in colaborare cu INNA au lansat astazi piesa „Aici”. Este prima colaborare in acest format. Iar la scurt timp de la lansare piesa a adunat deja mii de vizualizari. So happy to release this collab! “Aici” is…

- Masuri de restrictionare a traficului rutier incepand cu data de 12 august pana pe 15 august, in perioada festivalului KIMARO. Accesul publicului in cadrul evenimentului KIMARO este gratuit..Primaria Constanta, in parteneriat cu Kiss FM, Magic FM si Rock FM aduc intre 12 si 15 august, in parcarea de…

- Carla’s Dreams și EMAA lanseaza prima piesa in colaborare: „N-aud”. Atat producția piesei “N-aud”, cat și versurile acesteia, poarta amprenta lui Carla’s Dreams. Alaturi de artist a lucrat și producatorul Alexandru Turcu. “Sunt uneori piese care pur și simplu apar. Asta e una dintre ele. Și pe langa…

- Distracție la cote maxime, la finalul acestei saptamani, la Ghimbav. La Zilele Orașului vor participa artiști și formații de renume, precum Smiley, Carla’s Dreams și Direcția 5. Evenimentul se va organiza in aer liber, pe scena de langa biserica din oraș, in fața salii de sport. Spectacolul incepe astazi…