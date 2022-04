Stiri pe aceeasi tema

- Odesa a fost bombardata din aer de forțele ruse, care au luat țintit, azi-noapte, depozite de combustibil. Conform ministerului apararii din Marea Britanie, armata lui Vladimir Putin a devenit mai activa in aer in ultima perioada. De asemenea, rușii se concentreaza acum pe sudul și estul Ucrainei, unde…

- Trupele ruse au intrat in orasul-port ucrainean Mikolaiv (Nikolaev) de la Marea Neagra pentru prima data de la declansarea invaziei ruse asupra Ucrainei, au anuntat vineri autoritatile regionale, informeaza Agerpres . Intr-o inregistrare video difuzata online, guvernatorul Vitali Kim a declarat ca au…

- Mai multe explozii au fost semnalate, in cursul noptii, in capitala Ucrainei, Kiev, si in oraselul Izium, situat in estul tarii, anunta autoritatile ucrainene, conform agentiei Ukrinform.

- Este cea de a opta zi a razboiului din Ucraina, iar atacurile armatei rusești continua. Noi explozii au avut loc peste noapte in Kiev și in Herson, in timp ce sirenele anti-aeriene au rasunat in multe alte orașe. Autoritațile ucrainene au confirmat ca Herson și zona din jur sunt sub controlul armatei…

- Granicerii ucraineni care aparau Insula Serpilor din regiunea Odesa si care au fost crezuti morti in bombardamentul unei nave rusesti sunt in viata, dar au fost luati prizonieri de rusi, a anuntat serviciul de presa al fortelor navale ale Ucrainei.

- S-au auzit explozii in multe zone din Ucraina, inclusiv in Kiev, Donbass Kharki, Odesa. Reporterii prezenți la fața locului au distribuit pe rețelele de socializare multe imagini in care se vad explozii. Exista o atmosfera de panica in multe zone ale Ucrainei. La Kiev se vad coloane uriașe de mașini…

- Reprezentanții Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) confirma apariția unor incidente de-a lungul liniei de demarcație dintre regiunea controlata de rebelii sprijiniți de Rusia și teritoriile unde se afla forțele guvernamentale. Conform Mediafax , mai multe bombardamente au avut…

