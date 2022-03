Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua a 17-a. Orașele Kiev și Nicolaev au fost intens bombardate de forțele rusești in timpul nopții și in aceasta dimineața. Sirenele de raid aerian au sunat in orașele din Ucraina inainte de zorii zilei.

- Oficiul ONU pentru Drepturile Omului dispune de ''informatii credibile'' conform carora Rusia a folosit de mai multe ori in timpul invaziei in Ucraina bombe cu submunitii, in timp ce Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului a documentat numeroase atacuri asupra unor tinte civile in Ucraina…

- Este ziua a șasea de razboi. Ucraina rezista in continuare atacurilor rusești. Iata care sunt principalele informații ale zilei, din cea de-a șasea zi de razboi, in timp real. Delegațiile din Ucraina și Rusia s-au intalnit in dupa-amiaza trecuta la granița dintre Ucraina și Belarus pentru a negocia…

- Membrii Congresului au primit luni informatii confidentiale de la inalti oficiali americani din aparare si informatii despre situatia din Ucraina. Desi nu sunt autorizati sa le faca publice, unii dintre ei au facut totusi remarci elocvente la sfarsitul acestui briefing. “Ce e mai rau abia urmeaza sa…

- Ucraina lupta din greu impotriva rușilor. A patra zi de razboi vine cu amenințari ingrijoratoare din partea președintelui rus Vladimir Putin, dupa ce a ordonat pregatirea armelor nucleare. Volodimir Zelenski a acceptat sa negocieze pacea, in Belarus. Cele mai noi informații despre razboiul dintre Ucraina…

- Trei din zece romani ar lupta sa apere țara, in cazul unui conflict armat, iar 18% ar fugi in alt stat, arata un sondaj realizat de Avangarde la comanda G4Media. Potrivit jurnaliștilor G4Media.ro, la intrebarea „ce ați face personal in caz de razboi„, 31% din respondenți spun ca vor lupta, 18% ca se…

- 31% dintre romanii intervievați spun ca ar lupta in cazul in care Romania ar fi implicata intr-un conflict armat, potrivit celui mai recent sondaj Avangarde realizat la solicitarea G4Media. 18% spun ca s-ar refugia in alt stat, in timp ce cea mai mare parte a celor intervievați nu pot aprecia sau nu…