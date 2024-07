Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 153.400 de absolventi ai clasei a VIII-a (95,6%) au fost prezenti la proba scrisa de Limba si literatura romana din cadrul evaluarii nationale din totalul celor aproximativ 160.500 inscrisi pentru sustinerea sa, iar aproape 7.100 de absolventi nu s-au prezentat.

- Astazi, s-a desfașurat proba scrisa la Limba și literatura romana din cadrul Evaluarii Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a. In Dolj, in urma finalizarii probei, procentul de prezența la Limba și literatura romana este de 93,44%. (288 absenți, 4099 elevi prezenți). In județul Dolj au fost inscrisi…

- Azi incepe examenul de Evaluare Naționala 2024. Peste 160.000 de elevi vor susține incepand cu ora 9.00 prima proba scrisa, cea la Limba și literatura romana. Joi, 27 iunie, urmeaza o alta proba de foc: cea la Matematica. Iata cum se va desfașura examenul pas cu pas și trebuie sa știe candidații.

- Bacalaureat 2024, proba la Limba și literatura romana, examenul oral. Subiectele pentru proba la Limba și literatura romana, examenul oral, au fost elaborate de Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație.

- Astazi, 17 iunie 2024, incep examenele de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2024, cu proba orala la Limba și Literatura romana. Participa 1887 de candidați din județul Satu Mare dintre care 1667 din promoția curenta și 220 din promoțiile anterioare. De la an la an scade numarul de elevi care termina…

- Incep emoțiile pentru absolvenții de liceu inscriși la Bacalaureat, „examenul maturitații”. Examenul de Bacalaureat incepe luni cu proba orala la limba si literatura romana. Sunt peste 134.000 de candidati inscrisi la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2024. Elevii sustin luni, 17 iunie,…

- Peste 134.000 de candidati inscrisi la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2024, sustin luni prima proba la Limba si literatura romana - oral. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei transmis duminica, probele de evaluare a competentelor din cadrul primei sesiuni (iunie - iulie)…

- In Dolj, la proba scrisa la Limba și literatura romana din cadrul simularii județene a Evaluarii Naționale un elev a fost eliminat. Acesta a fost surprins asupra sa cu telefonul mobil. In județul Dolj, in urma finalizarii probei, procentul de prezența la simularea probei scrise la Limba și literatura…