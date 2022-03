Stiri pe aceeasi tema

- Corespondenții agențiilor internaționale de presa, inclusiv ziariști romani, transmit de pe aproape toate fronturile ca forțele ruse agresoare continua sa atace mai multe orașe din Ucraina, punand accentul pe capitala țarii, Kiev, pe al doilea mare oraș Harkov, pe Mariupol, Lvov, Herson, oraș de acum…

- Astazi, rebelii pro-Moscova au amenințat ca vor lansa lovituri direcționate asupra orașului daca forțele ucrainene nu se predau. Se ințelege ca Mariupol este incercuit de trupe inamice.Primarul Vadym Boichenko a spus, intr-o adresa video, ca orașul „nu poate lua nici macar raniții de pe strazi, din…

- Bombardamentele continua in Ucraina. Depozitul de petrol din Chernihiv a luat foc dupa ce a fost lovit in timpul bombardamentelor. Bombardamentele din Harkiv, un oras de 1,5 milioane de locuitori, au transformat centrul orasului intr-o zona de cladiri distruse si daramaturi. Rusii au bombardat orasul…

- Corpul principal al coloanei militare, care se apropie de capitala dinspre nord, „ramane la peste 30 km de centrul orașului, fiind intarziat de rezistența ferma a Ucrainei, defecțiuni mecanice și aglomerație”.Actualizarea Ministerului Apararii mai adauga ca orașele Harkov, Cernihiv și Mariopol raman…

- Bombardamentele continua miercuri, in a șaptea zi a invaziei ruse, asupra mai multor orașe ucrainene. Orașul Herson, de importanța strategica, fiind port la Marea Neagra, a fost cucerit miercuri seara de forțele ruse. Kiev și Harkov au fost și ele lovite crunt.

- "Inamicul a incercat sa patrunda in orașele noastre. Dar orașul Kiev, orașul Cernihiv, orașul Mariupol, orașul Harkov sunt complet sub control ucrainean. In ciuda faptului ca rușii iși exileaza DRG-urile și incep sa traga in infrastructura critica, ne-am aparat toate orașele” – relateaza ministrul Afacerilor…

- In timpul zilei, joi, au fost semnalate proteste sporadice in Rusia, impotriva invaziei declansate de Vladimir Putin in Ucraina, care au fost stavilite prin arestari. Spre seara, insa, mai multi rusi au invitat lumea sa iasa la "pichetare solo" singura forma de protest care mai era permisa de regimul…