- Fortele ruse efectueaza o „retragere rapida” din regiunile Kiev si Cernigov din nordul Ucrainei, a declarat sambata consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, informeaza AFP. Colaboratorul presedintelui Volodimir Zelenski a apreciat, intr-un mesaj postat pe Telegram, ca este „foarte clar ca…

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei a anunțat retragerea titlului de generali foștilor șefi ai Departamentului principal de securitate interna al Serviciului de Securitate al Ucrainei. Armata rusa a declarat ca va redeschide, vineri, coridorul de evacuare de la orașul asediat Mariupol la Zaporizhzhia.…

- Retragerea rușilor de langa Kiev este o consecința a rezistenței ucrainenilor, spune Volodimir Zelenski, intr-un mesaj transmis noaptea trecuta. Zelenski susține ca armata ucrainana este pregatita sa apere la fel de bine și regiunea Donbas, asupra careia a anunțat Rusia ca se va concentra. Liderul de…

- Volodimir Zelenski a transmis, luni noaptea, intr-un mesaj, ca Irpin a fost eliberat, dar ca trupele ruse controleaza nordul Kievului. El mai afirma ca in regiunile Cernihiv, Sumi, Harkov, Donbas, sudul Ucrainei, situatia ramane peste tot tensionata, foarte dificila, iar pana astazi, se stie ca 143…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere noi negocieri cu oficialii ruși, in timp ce autoritațile de la Kremlin au transmis ca iși reduc ambițiile, concentrandu-se pe teritoriul revendicat de separatiștii susținuți de ruși in est. Rusia a declarat ca prima faza a operațiunii militare s-a incheiat…

- Lupte grele au loc in Ucraina, unde fortele rusesti ataca mai multe orase din sud, dar si capitala Kiev. O explozie puternica a avut loc aseara in apropierea garii din Kiev. Mai multe rachete au lovit obiective din apropierea garii, unde erau evacuati mii de femei si copii. Nu exista informatii despre…

- Bombardamentele au continuat și vineri in estul Ucrainei, cele doua parți implicate - armata ucraineana și separatiștii proruși - acuzandu-se reciproc de incalcarea acordului de incetare a focului. Localnicii din regiune, prinși sub tirul incrucișat, privesc neputincioși la pagubele suferite. Președintele…

- In ciuda tensiunilor din estul Ucrainei, președintele ucrainean Volodimir Zelenski calatorește miercuri in orașul Mariupol, situat in regiunea Donețk din estul Ucrainei.Orașul Mariupol este situat in regiunea Donețk din estul Ucrainei.