- Principalele eforturi militare ruse se concentreaza de acum pe pregatirea unei ofensive pentru a stabili un control total asupra teritoriilor regiunilor Lugansk si Donetk, in estul Ucrainei, si Mariupol, in sud, conform unui buletin actualizat al Inaltului Comandament al armatei ucrainene, citat miercuri…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere noi negocieri cu oficialii ruși, in timp ce autoritațile de la Kremlin au transmis ca iși reduc ambițiile, concentrandu-se pe teritoriul revendicat de separatiștii susținuți de ruși in est. Rusia a declarat ca prima faza a operațiunii militare s-a incheiat…

- Rusia iși schimba planurile de a lupta in Ucraina: abandoneaza operațiunile ofensive in unele zone, dar iși concentreaza forțele pe ofensiva asupra Kievului și iși continua ofensiva la Donețk pentru a ocupa complet regiunile Donețk și Lugansk.

- Declarația vine in contextul in care diplomatul refuza sa accepte ca țara pe care o reprezinta a pornit un razboi. Mai mult, Kuzmin spune ca Rusia nu iși dorește sa inceapa Al Treilea Razboi Mondial și nici macar pe cel din Ucraina nu și-l doresc. "Nici in Rusia, nimeni nu doreste nici Al Treilea Razboi…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut joi liderilor europeni sa ajute urgent tara sa care este acum atacata de Rusia, ale carei forte au preluat controlul mai multor parti din sudul tarii, relateaza agentiile EFE si DPA, citate de agerpres.ro.

- Razboiul dintre Rusia si Ucraina avanseaza periculos in zona de la Cernobil, aflata foarte aproape de Donetk. Trupele de ocupație rusa incearca sa puna mana pe centrala nucleara de la Cernobil care mai are un reactor funcțional, transmite antena3.ro „Armata ucraineana isi da viata pentru ca tragedia…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cerut, joi, introducerea legii martiale in toate teritoriile tarii, dupa ce seful statului rus, Vladimir Putin, a declarat in zori inceperea unei "operatiuni militare" in Ucraina, transmite Reuters. "Introducem legea marțiala pe intreg teritoriul țarii noastre",…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat convocarea rezervistilor, in contextul conflictului militar cu Rusia, in timp ce ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, a avertizat, la Washington, ca armata ucraineana va lupta pentru teritoriul tarii. Volodimir Zelenski a declarat, potrivit…