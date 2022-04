Razboiul in Ucraina continua, la fel și descoperirea cadavrelor civililor in zona Kievuluilui. Bilanțul a ajuns la 900 de victime numai in aceasta regiune. Totodata, Rusia amenința SUA ca ar putea exista "consecințe imprevizibile", pentru ca Washington a trimis armament greu Ucrainei. Raspunsul președintelui Joe Biden a venit la scurt timp. Liderul american spune ca "nimic nu va descuraja" administrația americana sa continue sa sprijine Ucraina.