(update 22:40) Maia Sandu se claseaza pe locul 1 la alegerile prezidențiale cu 51,38%, dupa procesarea a 1864 din numarul total de procese procesate - 2143. Pe locul 2 este situat Igor Dodon cu 48,62 la suta. Astfel, in sectorul Ciocana a caștigat Maia Sandu cu 59,59%, iar in Orhei – 70,28%. Igor Dodon a caștigat in Șoldanești și Dubasari. (update 22:28) Maia Sandu se clasat pe locul 1 la alegerile prezidențiale cu 51,60%, dupa procesarea a 1793 din numarul total de procese procesate - 2143. Pe locul 2 este situat Igor Dodon cu 48,40 la suta.