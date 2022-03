Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a ordonat, sambata, incetarea focului in Mariupol, in a noua zi de razboi. Civilii sunt evacuati din orasul Mariupol in aceste momente. Ministerul rus al Apararii a anuntat ca se vor deschide coridoarele umanitare, sambata, la ora locala 10.00, pentru orasele ucrainene Mariupol si Volnovaha,…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a cerut, sambata dimineața, ucrainenilor sa nu depuna armele și sa apere capitala Kiev, unde armata ucraineana se confrunta cu forțele de la Moscova, la „Sunt aici. Nu vom depune armele și ne vom apara țara”, a spus Zelenski. Не вірте фейкам. pic.twitter.com/wiLqmCuz1p…

