LIVE TEXT. A treia zi de bombardamente. Cele mai noi informații din Ucraina Bombardamentele armatei ruse asupra Ucrainei au continuat peste noapte. Orașe mari precum Kiev, Harkov, Mariupol, Odesa și altele au fost atacate cu rachete. De asemenea, s-au dus lupte crancene pentru controlul capitalei Kiev, rușii dorindu-și schimbarea administrației. Zelenski a refuzat sa fie evacuat din țara de SUA și a ramas in capitala. Tot in capitala Kiev, oamenii s-au ascuns la metrou, de teama trupelor ruse care inainteaza spre oraș. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

