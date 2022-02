Stiri pe aceeasi tema

- Doua explozii puternice au rasunat in zorii zilei de vineri in centrul Kievului, a doua zi dupa inceperea invaziei ruse, transmite AFP. Cucerirea Capitalei ucrainene se anunța ținta lui Vladimir Putin pentru acesta zi. “Au reluat atacurile asupra Kievului cu rachete de croaziera si balistice. Am auzit…

- Sute de persoane au fost arestate in Rusia, dupa ce au ieșit la protestele anti-razboi in zeci de orașe, pe motiv ca au incalcat interdictia pentru adunari decretata de autoritatile ruse. De asemenea, jurnalistul, activistul și politicianul rus, Aleksei Navalnii, principalul opozant, a declarat joi,…

- Reporterul Paul Ronzheimer, de la ziarul german Bild , relateaza din estul Ucrainei, „de la zece kilometri de linia frontului”. „Oamenii vor sa plece din zina. Problema este ca nu exista loc in care forțele lui Vladimir Putin sa nu atace”, a constantat jurnalistul, care se afla in zona de conflict de…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a cerut lumii sa “actioneze imediat” ca raspuns la operatiunea militara a Rusiei in tara. “Lumea trebuie sa actioneze imediat. Viitorul Europei si al lumii este in joc”, a scris Kuleba intr-un mesaj postat joi dimineata pe Twitter. El enumera masurile…

- Președintele rus a autorizat joi dimineața o operațiune militara in estul Ucrainei, in ceea ce ar putea fi inceputul razboiului in Europa din cauza cererilor Rusiei de a pune capat expansiunii NATO catre est. Vladimir Putin a spus ca a autorizat o operațiune militara speciala in zonele separatiste din…

- O manifestatie masiva anti-razboi are loc, sambata, la Kiev, unde sunt din ce in ce mai mari temerile ca Ucraina va fi invadata de Rusia. La inceputul protestului, s-a intonat imnul Ucrainei, conform imaginilor aparute pe Twitter.Un ucrainean a postat si imagini cu un convoi imens…

- Presedintele american Joe Biden a discutat la telefon cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski in weekend, la cateva zile dupa ce a discutat cu presedintele rus Vladimir Putin si i-a dat asugurari ca Statele Unite si aliatii lor din NATO "vor reactiona energic" in cazul in care Rusia invadeaza Ucraina,…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a raportat peste 200 de violari ale incetarii focului in estul Ucrainei intr-o singura zi, informeaza sambata DPA. OSCE monitorizeaza conflictul dintre fortele guvernamentale ucrainene si separatisti sustinuti de Rusia in zonele Donetk…